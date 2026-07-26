WAFCON 2026 : défaite des Lionnes du Sénégal face à l'Algérie (0-2)

Entrée en matière manquée pour la sélection féminine du Sénégal. Opposées à l'Algérie dans le cadre de la CAN Féminine (WAFCON 2026) au Maroc, les Lionnes de la Teranga se sont inclinées sur le score de 2 buts à 0 ce dimanche.
Dominées dans le jeu et manquant de tranchant offensif, les Sénégalaises ont concédé l'ouverture du score à la 24e minute sur une réalisation d'Amel Majri. Malgré quelques tentatives de réaction en seconde période, les joueuses de l'équipe nationale n'ont pas réussi à trouver la faille dans le bloc algérien.
Les Algériennes ont définitivement scellé leur victoire à la 68e minute grâce à un second but signé Ichrak Chebbak, concrétisant la supériorité de leur équipe au tableau d'affichage.
Cette défaite d'entrée oblige les Lionnes à réagir rapidement lors de leurs prochaines sorties de poule pour conserver toutes leurs chances de qualification en phase finale.
Dominées dans le jeu et manquant de tranchant offensif, les Sénégalaises ont concédé l'ouverture du score à la 24e minute sur une réalisation d'Amel Majri. Malgré quelques tentatives de réaction en seconde période, les joueuses de l'équipe nationale n'ont pas réussi à trouver la faille dans le bloc algérien.
Les Algériennes ont définitivement scellé leur victoire à la 68e minute grâce à un second but signé Ichrak Chebbak, concrétisant la supériorité de leur équipe au tableau d'affichage.
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