WAFCON 2026 : défaite des Lionnes du Sénégal face à l'Algérie (0-2)

Entrée en matière manquée pour la sélection féminine du Sénégal. Opposées à l'Algérie dans le cadre de la CAN Féminine (WAFCON 2026) au Maroc, les Lionnes de la Teranga se sont inclinées sur le score de 2 buts à 0 ce dimanche.



Dominées dans le jeu et manquant de tranchant offensif, les Sénégalaises ont concédé l'ouverture du score à la 24e minute sur une réalisation d'Amel Majri. Malgré quelques tentatives de réaction en seconde période, les joueuses de l'équipe nationale n'ont pas réussi à trouver la faille dans le bloc algérien.



Les Algériennes ont définitivement scellé leur victoire à la 68e minute grâce à un second but signé Ichrak Chebbak, concrétisant la supériorité de leur équipe au tableau d'affichage.



Cette défaite d'entrée oblige les Lionnes à réagir rapidement lors de leurs prochaines sorties de poule pour conserver toutes leurs chances de qualification en phase finale.