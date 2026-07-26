Keur Massar : une querelle amoureuse a conduit au démantèlement d'un présumé réseau entre Dakar et Thiès

Ce qui devait être une simple dispute sentimentale a pris une tournure judiciaire majeure. À Keur Massar, la Brigade de recherches de la gendarmerie vient de mettre au jour les activités d'un groupe accusé d' « actes contre nature », mettant en cause deux femmes désormais entre les mains de la justice.



Tout est parti d'une rupture mal acceptée et d'un sentiment de trahison. Mame Diarra Fall, une femme de ménage de 23 ans, décide de mettre fin à sa relation amoureuse avec Fatou Mar, une commerçante de 31 ans, pour se tourner vers une autre partenaire. Remplie de jalousie, cette dernière refuse de tourner la page et organise une véritable expédition punitive au domicile de l'employeuse de son ex-amante, A. M. Diop. Sur place, la jeune domestique est violemment prise à partie et agressée.



Sous le choc de cette intrusion à son domicile, la patronne interroge sa salariée pour comprendre les raisons de cette attaque. La domestique finit par lui avouer la nature exacte de sa relation avec la commerçante et la jalousie dévorante qui a provoqué cette scène. Mais l'histoire ne s'arrête pas là , non contente d'avoir mené ce raid, Fatou Mar parvient à récupérer le numéro de téléphone de l'employeuse pour la harceler d'injures et de menaces directes. Un pas de trop qui pousse immédiatement la dame A. M. Diop à pousser la porte de la Brigade de recherches de Keur Massar pour déposer une plainte.



Saisis de l'affaire, les gendarmes de cette unité d'élite lancent de multiples investigations. Interpellée la première, Mame Diarra Fall confirme sur procès-verbal entretenir une relation intime avec la commerçante depuis plus d'un an, expliquant que l'attaque découlait de sa nouvelle liaison. Localisée puis arrêtée à Rufisque, Fatou Mar passe à son tour aux aveux face aux enquêteurs. Mais ses déclarations vont bien au-delà de la simple dispute passionnelle : la commerçante affirme appartenir à un réseau structuré opérant entre Dakar et Thiès depuis 2022. Lors de ses auditions, elle va jusqu'à livrer les identités de plusieurs partenaires sexuelles présumées, parmi lesquelles figure une célébrité très active sur les réseaux sociaux.



Informé des détails de l'enquête, le procureur, chef du parquet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, a ordonné le placement en garde à vue des deux femmes. Elles sont aujourd'hui poursuivies pour association de malfaiteurs, actes contre nature, ainsi que pour injures et menaces par le biais de systèmes informatiques.



Alors que les téléphones portables des deux mises en cause sont actuellement en cours d'exploitation technique pour recouper les informations, les gendarmes de Keur Massar poursuivent leurs investigations pour identifier et d'interpeller les autres membres présumés de ce réseau qui s'étend de la capitale à la région de Thiès.