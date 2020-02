Parcelles Assainies: un agent de sécurité interpellé avec des faux billets

Dans la matinée du 24 février, les éléments du commissariat des Parcelles Assainies ont, lors d’une patrouille, interpellé un agent de sécurité répondant au nom de Pape Mamadou Ndiaye pour détention et mise en circulation de faux billets de banque. Une fouille minutieuse a permis de trouver par devers lui 06 coupures de 5000 FCFA en faux billets. D’après l’agent de police qui l’a interpellé, son attention a été attiré par l’attitude suspecte du mis en cause.



Soumis à l’interrogatoire des limiers, il reconnait les faits qui lui sont reprochés. « Agent de sécurité au bar "Kanding Diassy" sis à l’unité 26 des P.A, j’ai beaucoup de connaissances parmi les clients qui fréquentent l’établissement. Et qui apprécient mon dévouement. C’est dans ce cadre que j’ai saisi le 24 février l’argent d’un client qui vient souvent jouer au poker et qui a fui en laissant son sac contenant une chemise outre ces faux billets » a-t-il soutenu pour sa défense, selon le journal Le Témoin qui rapporte ses propos. A l’en croire, il a oublié de déclarer le sac trouvé à la police. Une explication pour le moins boiteuse qui