Parcelles Assainies : un tailleur accusé d’avoir violé sa colocataire

Le tailleur Amadou Fanta Baldé est accusé de viol par sa jeune colocataire A. D. S. Cette dernière a rapporté que le mis en cause l’a violé à deux reprises dans la nuit du 30 janvier 2020, vers 22h. Âgée à l’époque de 15 ans, l’adolescente a déclaré qu’elle revenait d’une commission, le 27 janvier, lorsque son colocataire Amadou Fanta Baldé a arraché son portable. « Quand je l’ai poursuivi dans sa chambre pour récupérer le téléphone, il m’a fait basculer sur le lit, avant de me contraindre à des parties de jambes en l’air », a confié la jeune fille avant de rajouter que son bourreau l’a encore interceptée dans la nuit du 30 janvier au moment où elle allait à la boutique. Il l’a ainsi fait entrer de force dans sa chambre pour assouvir de nouveau sa libido.



Arrêté et interrogé par les enquêteurs du commissariat des Parcelles Assainies Amadou Fanta Baldé a nié les accusations retenues contre lui. À l’en croire les deux relations sexuelles avec la mineure étaient consenties et celle-ci est venue dans sa chambre avec son portable pour lui montrer les images du baptême de son frère le 27 janvier. C’est dans ces circonstances qu’elle lui a révélé qu’elle n’était plus vierge. « Je lui ai proposé un rapport sexuel, elle a accepté. Trois jours plus tard, nous avons récidivé », s’est-il défendu.



A la barre de la Chambre criminelle de Dakar, le juge d’instruction a disqualifié le viol en détournement de mineure et pédophilie. Des accusations que le mis en cause a niées en bloc hier, . « Je n’ai jamais entretenu des parties de plaisir avec la partie civile. Sa mère a une dent contre moi, parce que j’avais refusé de la mettre en relation avec un marabout établi en Casamance. Elle ne voulait pas que son mari convole en secondes noces », a-t-il allégué.



À titre de réparation du préjudice, la mère de la victime a réclamé 500.000 francs, rapporte « Rewmi Quotidien ». Le représentant du Ministère public a sollicité cinq ans de réclusion criminelle.



Amadou Fanta Baldé sera édifié le 7 septembre prochain.