Parcelles Assainies : une bande d'agresseurs s’en prend à une dame

P. S. Guèye, mécanicien de profession, a été arrêté et déféré au parquet après « une agression » perpétrée à l'Unité 13 des Parcelles Assainies (quartier dakarois). Selon le journal L'AS, il ferait partie d'une bande de six agresseurs opérant à moto.



La bande s’en est pris à une dame, R. Bodian, qu’ils ont violemment poussée à terre avant de lui voler son téléphone portable et une somme de 33 500 F CFA. Les cris de la victime ont alerté les habitants du quartier, déclenchant une chasse à l'homme.





Dans leur fuite, les malfaiteurs ont été poursuivis par des jeunes du quartier, qui ont réussi à neutraliser l’un d’entre eux : P. S. Guèye. Ce dernier aurait subi un passage à tabac avant d’être remis à la police.





Les forces de l’ordre poursuivent leurs investigations pour mettre la main sur les autres membres de la bande. Ce type d’agression en bande organisée à moto, de plus en plus fréquent, continue de susciter l’inquiétude des populations, indique le journal.