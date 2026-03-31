Coupe du monde 2026 : la liste de l’équipe de France déjà connue

À un peu plus de deux mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, les contours du groupe de Didier Deschamps se précisent. Selon les dernières informations de L’Équipe, le sélectionneur national aurait déjà arrêté 99% de sa liste. Entre cadres inamovibles et vent de jeunesse, voici les 26 élus pressentis pour reconquérir le trône mondial.



La hiérarchie installée derrière



Sans surprise, Mike Maignan mènera le pôle des gardiens, épaulé par l’expérimenté Brice Samba et le Lillois Lucas Chevalier, qui semble avoir définitivement validé son ticket.

En défense, la charnière centrale s’appuie sur des valeurs sûres : Saliba, Konaté et Upamecano. Le retour de Lucas Hernandez, pilier du vestiaire, apporte une polyvalence précieuse. Sur les flancs, la hiérarchie est claire avec Théo Hernandez et Lucas Digne à gauche, tandis que Jules Koundé et le jeune Malo Gusto se disputeront le couloir droit.



Un milieu entre expérience et puissance



Didier Deschamps mise sur la continuité au cœur du jeu. Le "patron" N'Golo Kanté est toujours là pour encadrer la génération madrilène composée de Tchouaméni et Camavinga. Adrien Rabiot, le couteau suisse, ainsi que Warren Zaïre-Emery et Manu Koné complètent un entrejeu physique et technique capable de répondre à tous les défis athlétiques.



L’attaque : Place à la "Génération 2024"



C’est le secteur qui connaît la plus grande mue. Si Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram font figure d'anciens, le front de l'attaque est pris d'assaut par les pépites des derniers JO et de la Ligue1.



L'apport créatif sera assuré par Michael Olise et Maghnes Akliouche, tandis que la percussion de Bradley Barcola et Rayan Cherki offre des options de dribbles inédites. La grande surprise vient de l’axe : Hugo Ekitike, performant en club, et Désiré Doué semblent avoir convaincu le staff par leur polyvalence et leur insouciance.



Si cette liste se confirme, les Bleus s’envoleront pour l'Amérique avec un mélange explosif d'expérience internationale et de talent pur. Cette équipe essaiera de détrôner l’Argentine de Lionnel Messi, vainqueur de la dernière édition (2022) au Qatar.