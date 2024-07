Paris : un homme défenestre ses deux enfants et se suicide

« choquante », selon les riverains. Samedi 6 juillet vers 20 h 30, un homme a jeté ses deux enfants par la fenêtre de son appartement situé au cinquième étage d'un immeuble modeste du 14e arrondissement de Paris. Il s'est ensuite tué en se jetant dans le vide. Les deux enfants ont été hospitalisés en urgence absolue, a indiqué une source proche du dossier.

Selon les premiers éléments recueillis, relayés de source policière, le geste de cet homme est vraisemblablement survenu à la suite d'une dispute avec sa compagne. Le parquet de Paris n'a pas pu être joint par l'AFP pour donner des informations sur les victimes et les circonstances du drame qui s'est déroulé non loin de la porte de Vanves dans le sud de la capitale. Selon Le Parisien, les deux enfants sont âgés de 2 et 5 ans. Une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) a été activée.

« On a entendu des bruits, des cris »

Deux témoins ont indiqué que les enfants étaient tombés sur une pelouse, sur l'esplanade de cette vaste résidence composée notamment de logements sociaux. Selon l'un d'eux, des enfants y jouaient au moment du drame.



Une enquête ouverte

Le ministère public a confié les investigations à la brigade de la protection des mineurs de la PP (DRPJ) : une enquête a été ouverte pour « tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans » , concernant les deux enfants, et pour « recherche des causes de la mort », concernant leur père.

