Parquet financier : Tabaski Ngom et Momath Ba présentés au procureur

Pour rappel, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a procédé, le lundi 20 janvier 2025, à l’arrestation et à la mise en garde à vue de Momath Ba, ancien directeur général de l’APROSI et actuel maire de la commune de Nioro du Rip. Cette arrestation est liée à l’affaire impliquant Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor accusée d’avoir détourné plus de 700 millions de FCFA des caisses de la CRSE.

Dans le cadre de cette enquête, deux proches de l’ancien ministre Moustapha Diop ont également été entendus par les enquêteurs, avant d’être relâchés sans charges retenues contre eux.

Ça se précise pour l’inspectrice du Trésor Tabaski Ngom et l’ancien directeur général de l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI), Momath Ba. Tous deux sont cités dans une affaire de détournement présumé de 700 millions de FCFA issus des caisses de la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE). Selon des informations, ils ont été présentés devant le procureur du Pool judiciaire financier.