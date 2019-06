Parrainage: Aida Mbodj demande la « suppression totale et définitive » du système

Aïda Mbodj, leader de l'Alliance nationale pour la démocratie (And), a demandé « la suppression totale et définitive » de la loi sur le parrainage, dans un entretien avec « Source A ». Mieux, elle soutient être convaincue que « c'est le pouvoir qui a plus intérêt à surseoir au parrainage aux élections locales ».



En début de semaine, la Mission d'observation électorale de l'Union européenne portant sur l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février, a recommandé l'abandon du parrainage aux élections locales.