Parrainage-Mamadou Lamine Diallo: la pléthore de candidatures est « l’échec du projet de Macky Sall »

Seul candidat et membre de l’opposition devant la Cour suprême ce matin, Mamadou Lamine Diallo, a encore attaqué le président de la République. « C’est l’échec de son projet, car ces dernières années, le nombre de candidats à l’élection présidentielle au Sénégal varie entre les 14 et 15 c’est que nous connaissons », a-t-il regretté.



Pour lui, il est «clair et précis» que si Macky Sall avait laissé le système qu’il a trouvé en place en 2012, on aurait le même nombre de candidatures en 2019. Ce parrainage «anarchique » a fait que « nous nous retrouvons avec plus de 85 candidats qui désirent être parrainés ».



Il a affirmé que s’il s’agit de rationnaliser les partis politiques, il y a des lois pour ça et il suffit de les appliquer. En ce qui concerne le dépôt du recours dont l’opposition a évoqué lundi, le dossier qui a déjà été déposé au ministère de l’Intérieur, sera sur la table du président de la Cour suprême avant 16h00.