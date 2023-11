Parrainage citoyen : Le mandataire national de TAS rassure

« Nous avons au cours des ans, acquis beaucoup d'expériences en matière de collecte et traitement des parrainages. En 2019, on avait le nombre requis de signatures même si je pense que notre parti était injustement recalé.



Lors des dernières législatives, nous avions presque bouclé les collectes avant même la création de la coalition AAR SÉNÉGAL. Juste pour dire qu'à chaque élection, nous n'attendons jamais le démarrage officiel du parrainage pour se lancer à la pêche. Et depuis plus de trois années, RV est sur le terrain et continue de s'installer davantage sur les 46 départements du pays et dans la diaspora à travers plusieurs montages de cellules et de comités. Alors ce long travail de maillage territorial a facilité la fluidité dans le processus de distribution des fiches et la rapidité de collecte à toutes les coordinations départementales et communales du parti»

une machine sûre et fiable pour garantir la sécurité du processus selon le camarade de TAS.

Poursuivant ainsi, Makhete Niang trouve que son parti pouvait simplement se limiter à ce ‘‘système’’ de collecte de parrainages, mais ‹‹ il est extrêmement important pour les militants et responsables de saisir encore plus ces moments préélectoraux, pour renforcer les relations RV - sympathisants et populations. Une occasion de plus d'expliquer aussi le programme du parti et les objectifs clairs du candidat Thierno Alassane Sall ››.

Le mandataire national de TAS promet une république des valeurs, ‘‘Réewum Ngor’’ si le candidat de RV serait élu président de la république en 2024.

Makhete Niang, coordinateur de LA RÉPUBLIQUE DES VALEURS dans la commune de Patte d'Oie et mandataire national du candidat Thierno Alassane Sall rassure quant à l'objectif fixé. L'ingénieur en informatique brise le silence et révèle une partie d'un processus ‘‘fiable’’ de traitement des parrainages.