Parrainage de Macky Sall: le chef de l’Etat installe son directoire

Dans le cadre de la collecte des signatures pour son parrainage à l’élection présidentielle du 24 février 2019, le chef de l’Etat Macky Sall a confié des taches à ses proches collaborateurs. Il a choisi ses délégués dans l’ensemble des 14 régions du Sénégal.



Dakar reste toujours confié au ministre de l’Economie et des finances, Amadou Ba, qui a conduit la coalition à une victoire, lors des élections législatives. Le PM Mahammad Boun Abdallah Dionne va se charger de la ville de Fatick, également sa région natale.



A Kaolack, Macky Sall a renouvelé sa confiance au président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Quant au patron des socialistes, Ousmane Tanor Dieng, il va devoir se frotter à Thiès aux opposants Idrissa Seck et l’ancien ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall.



Le ministre de l’Elevage, Aminata Mbengue Ndiaye devra donner l’avantage au président dans sa localité à Louga. A la tête de la coalition Benno Bokk Yakar à Tamba, Sidiki Kaba a été désigné, bien que contesté par les responsables de Goudiry, Koumpentou et Bakel.



D’autres responsables de BBY dont Masour Faye, Mamadou Talla, Aya Ndiaye ont été désignés dans leurs régions réceptives. A la fin des parrainages, ses délégués régionaux vont déposer leurs fiches au niveau du Pole de parrainage dirigé par Aminata Touré.