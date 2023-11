Parrainages: Bougane Gueye Dany de retour sur le terrain avec son "Open Press Tour 2024"

A la veille d'une échéance électorale, il ne suffit pas d'être très présent sur le terrain pour toucher l'électorat. Il faut également marquer les esprits par des stratagèmes. Alors que le candidat de la coalition au pouvoir se cache encore derrière son mentor qui multiplie les tournées politico-économiques depuis quelques semaines et que le chef de l'opposition, Ousmane Sonko, déroule ses stratégies pour occuper l'espace public, le candidat déclaré Bougane Gueye Dany a inventé un nouveau concept pour attirer les regards des populations sur lui.



La collecte des parrainages citoyens est lancée au Sénégal depuis le 27 septembre 2023. Pour le mouvement Gueum Sa Bopp, c'est une étape très délicate, eu égard aux expériences "traumatisantes" vécues lors des campagnes 2019 (Présidentielle) et 2022 (Législatives) avec les disqualifications de leurs listes respectives par la Direction générale des élections (DGE). Mais avec ce retour sur le terrain, Bougane Gueye Dany espère conforter le travail que ses lieutenants effectuent dans les 14 régions du Sénégal depuis le début des opérations.



Ce week-end, le leader de Gueum Sa Bopp et ses équipes ont débuté leur "Open Press Tour 2024" dans la plus grande région du pays, Tambacounda. Un bastion réputé du régime en place. Dans la commune de Niani Toucouleur, le patron de D-Média affirme avoir récolté 500 parrains malgré la complexité de leur voyage due à des "routes défectueuses".



Ils vont enchaîner ce samedi à Kédougou et Kaffrine. Dimanche, ce sera le tour de Kaolack et Kaffrine.



Bougane Gueye va poursuivre sa tournée jusqu'au 10 décembre prochain. Avant de déposer ses fiches de parrainage le lendemain, date de clôture de cette étape du processus électoral.