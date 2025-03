Partenariat DDD et Air Sénégal international : une desserte aéroportuaire reliant Cap Skiring à Ziguinchor à partir de ce mercredi

Dakar Dem Dikk, en partenariat avec Air Sénégal International, annonce une nouvelle desserte aéroportuaire reliant Cap Skirring à Ziguinchor, à partir du 19 mars 2025. Ce service, destiné aux passagers arrivant ou partant de ces deux destinations, vient offrir une solution pratique et efficace pour assurer une continuité de transport après les vols.



Le service de bus sera disponible après chaque vol, permettant aux voyageurs de se déplacer facilement entre les deux villes, selon Dakar Dem Dikk dans une publication sur le réseau social Facebook. "Pour un tarif de 5 000 FCFA, les passagers auront l'opportunité d'embarquer à bord de véhicules modernes, confortables et parfaitement sécurisés. Chaque bus sera accompagné d’un personnel qualifié pour garantir une expérience agréable et ponctuelle, en toute sérénité", a rassuré la société.



Cette nouvelle offre s’inscrit dans la volonté de simplifier les déplacements des passagers et de répondre à une demande croissante de transport entre Ziguinchor et Cap Skirring. Elle propose ainsi une alternative fiable et pratique pour ceux qui souhaitent se rendre rapidement d’un aéroport à l’autre sans les tracas liés aux autres moyens de transport.



En plus d’améliorer la connectivité entre ces deux villes, cette initiative renforce l'offre de services de transport aérien et terrestre dans le sud du Sénégal. "Grâce à ce partenariat, les passagers bénéficieront d'une solution intégrée qui combine commodité, sécurité et accessibilité, tout en soutenant le développement du tourisme et de l'économie locale", a informé la direction.



Avec cette nouvelle desserte, Dakar Dem Dikk et Air Sénégal International entendent bien répondre aux attentes des voyageurs. Ce qui facilite ainsi les déplacements dans cette zone à fort potentiel touristique et économique.