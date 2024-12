Partenariat : Dakar et Alger envisagent de renforcer leur coopération

En marge de la Conférence africaine sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité qui s'est tenue le 10 décembre à Nouakchott, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Cette rencontre, qualifiée de riche en échanges et rapportée sur le réseau social X, marque un pas important vers le rapprochement des deux pays.

Les deux Présidents ont exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Algérie. Comme l’a souligné le Président Diomaye Faye, cet entretien a permis de poser les bases d’une collaboration plus étroite entre les deux nations.

"J'ai eu un riche entretien avec le Président Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire", a déclaré le Président Faye.