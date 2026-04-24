Partenariat Sénégal-Allemagne : Dakar place les PME au cœur de sa stratégie industrielle

Le Sénégal a réaffirmé sa volonté de faire des PME-PMI le moteur de sa croissance lors de la Journée des PME allemandes à Berlin. À cette occasion, le gouvernement sénégalais a plaidé pour un renforcement de la coopération avec l'Allemagne, ciblant prioritairement l'innovation technologique et l'investissement productif pour accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale.







L'objectif de cette offensive diplomatique est d'attirer l'expertise et les capitaux du « Mittelstand » allemand (le puissant réseau de PME germaniques) pour soutenir l'industrialisation locale. Les autorités sénégalaises misent sur des transferts de compétences et des partenariats directs entre entreprises des deux pays pour moderniser les chaînes de valeur et créer des emplois qualifiés.







Cette démarche s'inscrit dans une vision de développement souverain où le secteur privé national, soutenu par des alliances stratégiques internationales, joue un rôle central. Pour Dakar, le modèle allemand des PME constitue une référence pour bâtir un tissu industriel résilient capable de porter les ambitions de croissance à long terme du pays.

