Grève des travailleurs de la santé : le PIT-Sénégal soutient les syndicats et appelle à des négociations urgentes

Le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT-Sénégal) a exprimé son soutien aux travailleurs de la santé, notamment à la Fédération des Syndicats de la Santé, au collectif And Gueusseum et au Syndicat des contractuels de la santé, en grève depuis trois jours.



Dans un communiqué, le PIT indique que ce « mouvement d’ampleur perturbe gravement le fonctionnement des structures publiques de santé avec des conséquences lourdes pour les malades ».



Le parti estime que cette situation aurait pourtant pu être évitée, affirmant que de « multiples initiatives de rappel, d’avertissement et de mise en garde avaient été adressées aux autorités compétentes, restées sourdes et muettes, sans considération suffisante pour les milliers de patients dépendant exclusivement du service public de santé. »



Ainsi, le PIT-Sénégal exprime sa solidarité envers les personnels de santé et soutient leurs revendications, qui portent notamment sur l’amélioration des conditions de travail et de vie. Parmi celles-ci figurent : L’amélioration de leurs conditions de travail, à travers la résorption progressive du déficit criant de personnel, estimé à 18.000 agents, par un recrutement annuel de 3.500 agents, l’augmentation du budget de la santé (demeurant inférieur à 3% du budget général de 2026), ainsi que le renforcement des allocations destinées aux hôpitaux publics.



Par ailleurs, le parti dénonce avec vigueur « l’attitude irresponsable du Gouvernement », qui selon lui, alimente une « instabilité chronique et dangereuse dans un secteur aussi stratégique pour le bien-être des Sénégalais ».



Il exige l’ouverture sans délai de « négociations sérieuses et sincères », portant notamment sur les modalités d’application des accords signés, en particulier ceux arrivés à échéance.



