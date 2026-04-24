Proposition de loi portant modification du Code électoral : la Commission des lois convoquée en réunion, ce samedi 25 avril

Les membres de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, sont convoqués en réunion le samedi 25 avril 2026, a-t-on appris d’un communiqué du président de ladite commission.
Cette rencontre qui se déroulera à partir de 9h00 à la Salle Marie Joséphine Diallo du nouveau bâtiment) porte sur l’examen de la proposition de loi n°11/2026 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée, précise le document signé par Me Abdoulaye Tall.
Cette rencontre qui se déroulera à partir de 9h00 à la Salle Marie Joséphine Diallo du nouveau bâtiment) porte sur l’examen de la proposition de loi n°11/2026 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée, précise le document signé par Me Abdoulaye Tall.
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