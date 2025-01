Partenariat agricole et enjeux de l'emploi des jeunes au Sénégal ( Par Jules Souleymane Sene)

Il est indéniable que l'agriculture reste une des clés fondamentales pour relever les défis liés à l'emploi des jeunes au Sénégal. Avec une population active croissante et près de 300 000 jeunes entrant chaque année sur le marché du travail, les solutions doivent être audacieuses, structurées et durablement ancrées dans notre tissu économique.

Cependant, la signature de certaines conventions de partenariat, comme celle envisagée avec le Qatar, soulève des interrogations légitimes. Si l’objectif est de répondre aux besoins de formation en techniques agricoles et en irrigation, cela peut être un pas dans la bonne direction. Mais un partenariat qui se limite à des activités de cueillette ou des tâches subalternes serait non seulement insuffisant mais également dégradant, contribuant peu à l’autonomisation de nos jeunes et au développement durable du secteur agricole national.

Le programme Prodac (Programme des Domaines Agricoles Communautaires) offre un cadre pertinent et adapté pour absorber cette masse de demandeurs d'emploi. Il constitue une base solide pour promouvoir une agriculture moderne, structurée et rentable, capable de générer des emplois de qualité et de renforcer la sécurité alimentaire. Ce projet, s’il est soutenu et financé correctement, pourrait devenir une véritable locomotive pour l’économie rurale, tout en redonnant espoir à notre jeunesse.

Plutôt que de dépendre d’un partenariat qui semble davantage profiter aux intérêts d’une seule partie, nous devrions concentrer nos efforts sur le renforcement de nos propres capacités agricoles. Cela passe par :

1. L’investissement dans la modernisation des infrastructures agricoles.

2. La promotion de l’agro-industrie pour transformer localement nos productions.

3. La formation technique et entrepreneuriale des jeunes pour qu’ils deviennent des acteurs de changement et des leaders dans ce domaine.

Il ne s'agit pas de rejeter toute coopération internationale, mais elle doit être équilibrée, équitable et orientée vers l'autonomie de nos populations. Les enjeux liés à l’emploi des jeunes et à l’agriculture sont trop importants pour être traités à la légère ou pour se limiter à des initiatives superficielles. C’est à travers des projets ambitieux, inclusifs et bien réfléchis que nous pourrons bâtir un avenir meilleur pour notre jeunesse et pour notre nation.

Le développement agricole ne doit pas être vu comme une simple solution temporaire, mais comme un levier stratégique pour la souveraineté économique et sociale du Sénégal. Nos partenariats doivent refléter cette vision et privilégier l’intérêt commun à long terme.