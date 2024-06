Partenariat entre Power Green Africa et Canadian Solar : « Réduire la cherté de la facture énergétique », Fallou Thiam, de Power Green Africa

La compagnie Power Green Africa et l’entreprise Canadian Solar ont signé ce matin, 27 juin un partenariat dans le développement des énergies renouvelables au Sénégal. Selon Fallou Thiam, directeur général de Power Green Africa, « c’est un partenariat pour la réduction des coûts de la facture énergétique » et il « se fera en deux étapes ». En court et long terme. A long terme ajoute-t-il « on va faire une usine de production nous permettant d'avoir un impact aussi bien sur la fourniture d'énergie qu'en terme de création d'emplois ». Parce qu’ajoute-t-il « le partenariat s'inscrit en droite ligne de la politique énergétique du gouvernement ». Qui, à l’en croire « s'inscrit aujourd’hui dans le mix, dans lequel la production d'énergie solaire représente environ 20% » prévoit « de migrer de 20% vers 40 à 45% en terme d'énergie solaire.



Le directeur de Power Green Africa révèle aussi que ce partenariat va permettre qu’au-delà d'accroître le pourcentage de production en terme d'énergie solaire » de générer « beaucoup d'emplois dérivés qui tournent autour du secteur ». C'est la raison pour laquelle « nous avons décidé d'associer les jeunes mais surtout de créer un cadre d'échange entre les acteurs du secteur. Et ce n'est pas que nous les installateurs, c'est aussi les institutions financières, les particuliers, les chefs d'entreprises car nous sommes tous confrontés à la cherté du coût de l'électricité »



Quant au coût de cette énergie, Thiam pense qu’il «sera difficile de donner présentement » parce qu'il faut des « études pour qu'on puisse mesurer à juste titre le besoin du client qui veut installer ».Toute façon souligne-t-il, « cette énergie va être disponible partout même en zone rurale ». D’ailleurs « sur ce volet on prévoit de travailler avec les autorités étatiques de la zone. Nous avons la volonté de faire bouger et changer les choses mais il faut un accompagnement des autorités et des entreprises dans leurs politiques de RSE pour que l'engouement soit effectif ». En quoi faisant « en s'inscrivant dans la facilitation de l'accessibilité de cette énergie renouvelable pour les collectivités locales de manière générale et les communautés particulièrement ».

Car « les offres sont à portée de main et accessibles pour les ménages, les entreprises, les communautés, les collectivités locales, et sommes prêts à les accompagner de manière accessible ».

Pour Imane Talbi, sells manager de Canadian Solar, le « partenariat va apporter une proximité à ce secteur en créant ensemble plus d'énergie verte et faire de la différence avec les opportunités présentes ». Sa volonté est « que les acteurs s'impliquent de plus en plus pour faire ensemble des choses pour l'énergie verte », pour le faire elle compte sur « notre force notre présence locale et mondiale ».



Ce partenariat fera-t-il tâche d'huile quand on sait que le Sénégal s'apprête à produire et à commercialiser son pétrole, le DG de Power Green Africa répond : «cela n'est pas une nouveauté même si c'est une bénédiction, mais vous réaliserez avec nous que ces énergies que sont le pétrole et le gaz existaient. Aujourd'hui le monde est entrain de migrer vers l'énergie propre et durable. C’est pourquoi on parle du solaire ». Tout en rappelant que « la tendance actuelle est que de plus en plus des conférences et forums mondiaux s'inscrivent dans le sens de l’énergie verte » donnant l'exemple de la Cop. Une façon de dire « dire comment les tendances quittent les énergies fossiles pour l'énergie du propre qui nous donne beaucoup plus de garantie en terme de qualité de vie, de durée de vie mais surtout de coût ».