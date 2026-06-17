Parti Socialiste : Alioune Ndoye démonte une « machination politique » visant Dakar-Plateau

L'Union départementale de Dakar et la 1ère Coordination du Parti socialiste (PS) ont annoncé par le biais d'un communiqué officiel publié ce mercredi 17 juin 2026, avoir formellement démasqué un prétendu projet d'actes de violence attribué aux militants socialistes de Dakar-Plateau, qui relève d'une « pure machination politique ».





Face à la gravité des accusations, Monsieur Alioune Ndoye, maire de Dakar-Plateau et Secrétaire général de l'Union départementale, a mandaté un huissier de justice pour signifier une sommation interpellative à Monsieur Louis Thomas Ciss. Ce dernier avait relayé le message incriminé dans le groupe WhatsApp du Secrétariat Exécutif National du parti. Interrogé formellement par Maître Abou Sall, huissier de justice, le requis a finalement botté en touche. S'il a reconnu avoir partagé le texte, il a admis devant l'officier ministériel ne disposer d’« aucune information précise » sur la réalité de ces accusations, affirmant qu’il ne faisait que relayer un contenu trouvé dans un autre groupe et qui « ne l'engage pas ».





Selon les conclusions de l'acte d'huissier, les déclarations du diffuseur constituent désormais la preuve juridique que le document incriminant est dénué de toute crédibilité.

Pour rappel, l’affaire avait débuté le 11 juin lorsqu'un texte attribué frauduleusement au « Secrétariat de l’Union régionale PS de Dakar » a commencé à circuler. Ce pseudo-communiqué accusait les militants de Dakar-Plateau de vouloir saboter l’Assemblée générale des secrétaires généraux, initialement prévue le samedi 13 juin à la Maison Léopold Sédar Senghor.

