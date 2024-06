Parti démocratique sénégalaise (PDS) : après Woré Sarr, Mame Diarra Fam annonce d’autres départs

Rien ne va plus au parti démocratique sénégalais (PDS) de Me Abdoulaye Wade. Après le départ de l’ancienne présidente de la fédération nationale des femmes du PDS, Woré SARR suite à la nomination de Fatou SOW comme son successeur, le 31 mai dernier, Mame Diarra FAM qui estime que cette nomination est une « trahison » car un congrès devait se tenir pour renouveler les instances de la fédération annonce qu’il y a « d’autres démissions qui vont suivre car, les femmes sont décidées à prendre leur courage à deux mains ».



Mme Diarra qui n’a pas caché son soutien à l’ancienne présidente Woré Sarr dénonce ainsi le manque d’empathie de ses camarades. « Après nous avoir fait voter la loi portant report des élections qui nous a exposées et mises en mal avec les Sénégalais, ils viennent de nous poignarder dans le dos alors que nous devrions aller en assemblée générale par vote. Ils savent que nous avons la majorité pour élire le bureau national des femmes. Cette décision n’engage que son auteur. Ils ont humilié Woré SARR et toutes les femmes du parti », affirme-t-elle.



Pour rappel Mme Woré Sarr, a démissionné du PDS suite à la nomination de Fatou Sow, sans l’avoir avisé au préalable et sans être allé aux élections, et l’avoir porté, elle, au grade de présidente d’honneur, une décision qu’elle qualifie d’« une façon de la pousser à la sortie ».