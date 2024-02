Participation à un dialogue national : la coalition Diomaye Président fixe le règles

Pendant que l’on spécule sur la sortie du président prévue ce jeudi (Macky Sall accorde une interview à des médias privés triés sur le volet et la RTS), la coalition Diomaye Président, s’est fendue d’un communiqué pour marquer sa position. Dans ledit document les partisans de Diomaye donnent les seules et uniques raisons qui pourront leur faire participer au dialogue dont fait appel Macky Sall. « La coalition Diomaye Président tient à préciser, d’un commun accord avec le Collectif des candidats, qu’elle ne saurait s’engager que sur une concertation dont l’objet exclusif porte sur la fixation sans délai de la date de l’élection présidentielle », ont précisé ses membres.



Abondant toujours, dans le même sens, la coalition Diomaye Président rappelle à Macky Sall que le respect « des principes et des règles qui fondent la République ne feront l’objet d’aucune compromission ». « Le respect de la Constitution et des décisions du Conseil constitutionnel ne peut faire l'objet d'aucune compromission sur le dos du peuple souverain », a révélé le document.



Dans sa communication tout laisse à croire que les partisans de Diomaye Président ne vont pas prendre part à ces concertations. Puisque la condition sine qua non, comme ils le laissent apparaitre dans le communiqué est que « tout dialogue ne pourra se faire qu'après la prestation de serment du prochain Président, qui aura dès lors toute la légitimité pour reconstruire la cohésion nationale et le vivre-ensemble ». Et les amis de Diomaye d’ajouter que le peuple sénégalais est en droit d’élire son prochain Président « dans les délais inextensibles fixés par le Conseil constitutionnel ».



A terme, la coalition Diomaye Président à l’entame de sa communication a fustigé et condamné les disparitions de Alpha Yoro Tounkara, Modou Guèye, Landing Camara et celle plus récente de Prosper Clédor Senghor (qui a succombé hier mercredi à ses blessures). Et dans l’attente de la sortie de Macky Sall, la coalition appelle le peuple sénégalais à la vigilance.