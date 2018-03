Pas de justice au Sénégal... ce jeudi

En grève depuis mardi, les professionnels de la justice sénégalaise ont paralysé tout le système du pays ce jeudi. Après avoir mis en garde les autorités étatiques mardi, dans un face à face avec la presse, le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) a mis ses menaces à exécution.



Au Palais de justice de Dakar, ce jeudi, les justiciables qui s'étaient rendus sur place pour voir leur affaire être enrôlée ou certains de leurs papiers administratifs visés, ont dû retourner sur le pas, faute de greffiers et autres professionnels. Plusieurs audiences ont été renvoyées. Pour les quelques procès qui se sont tenus, les juges ont fait recours à des gendarmes, en tenue militaire, pour faire office de greffiers.

"Certaines audiences ne sont pas tenues. Il y a des délibérés qui devaient être vidés. Certaines personnes qui devaient savoir s'ils doivent être libérées ou pas et qui vont devoir encore rester en prison. C'est un véritable problème. Les démarches que vous voulez faire, comme déposer des requêtes au niveau du tribunal, vous ne pouvez pas les faire", regrette Me Thiam, sur les ondes de la Rfm.

Le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, qui n’a pas voulu se prononcer sur la situation, a promis de rencontrer les responsables du Sytjust dans les prochains jours.