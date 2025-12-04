Sénégal : le FMI annonce des progrès pour un nouveau programme de prêts et enquête sur les dettes non déclarées

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé ce jeudi avoir enregistré des « progrès significatifs » dans ses discussions avec le Sénégal en vue de la mise en place d’un nouveau programme de prêts. Cette annonce intervient alors que le Fonds poursuit une enquête interne pour comprendre comment des milliards de dollars de dettes non déclarées ont échappé à sa vigilance.



Le Sénégal cherche à maîtriser une dette qui, selon le FMI, représentait 132 % du PIB à la fin 2024, après que la nouvelle administration a révélé l’existence de dettes non déclarées par le gouvernement précédent.



« Le FMI et les autorités sénégalaises travaillent activement à la conception du nouveau programme et aux mesures nécessaires pour s’attaquer aux causes profondes de cette dette cachée », a déclaré Julie Kozack, directrice de la communication du FMI, citée par Reuters.



Elle a précisé que, malgré les vulnérabilités importantes en matière de dette, les autorités sénégalaises décideront elles-mêmes si elles souhaitent restructurer une partie de cette dette.



Julie Kozack a également indiqué que le Fonds cherchait à comprendre comment ces dettes non déclarées avaient pu passer inaperçues alors que le Sénégal bénéficiait d’un prêt de 1,8 milliard de dollars, programme qui avait été gelé l’année dernière. « Nous menons actuellement une enquête interne pour comprendre ces anomalies et renforcer les mesures de contrôle au sein de nos propres processus », a-t-elle ajouté.