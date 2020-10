Pascal Affi N'Guessan: «Nous considérons qu'Alassane Ouattara n'est pas éligible»

En Côte d'Ivoire, on ne sait toujours pas si les deux candidats de l'opposition Henri Konan Bédié et Pascal Affi Nguessan iront à la présidentielle du 31 octobre. Pour l'instant, à partir de samedi 10 octobre, ils lancent un appel à la désobéissance civile dans l'espoir de bloquer le pays et de forcer le président Alassane Ouattara à réformer la Commission électorale. Mais que feront-ils si leur pari échoue ? Boycotteront-ils le vote ? En ligne d'Abidjan, l'ex-Premier ministre Pascal Affi Nguessan, qui préside l'aile « réformiste » du Front populaire ivoirien, répond aux questions de Christophe Boisbouvier.