Passage du CFA à l'ECO: l'expert délégué par les Cadres de Rewmi fait un hors sujet et fâche les jeunes du parti

Tâtonnement des cadres de Rewmi sur la question du CFA à l’ECO. Il fallait assister au Symposium des cadres du président Idrissa Seck, tenu, vendredi, pour voir comment «l’expert » des cardes dudit parti a abordé cette question économique. Au lieu de parler de la transition monétaire, Dr Abdourahmane Camara, présente à l’audience un cours magistral de plus de 40 minutes sur l’historique de CFA. Un exposé « hors sujet » qui a fini par ennuyer les jeunes cadres, qui désertaient la salle l'un après l’autre pour aller se livrer à des commentaires en dehors.



« Nul, cet exposé, qui n’a pas de sens », lancent les jeunes cadres, qui s’offusquent du déroulement de cet exercice scientifique et du choix porté sur la personne de Dr Camara. Pour eux, il y a des jeunes qui pouvaient bien présenter un exposé digne de ce nom en lieu et place, on nous amène « un vieux, qui, au lieu de parler du sujet, nous fait l’historique de je ne sais pas quoi… », déplorent-ils.



Les jeunes Cadres de Rewmi n’étaient donc pas les seuls à se plaindre de cette situation. Oui, Ibrahima Goumbala de la coalition Idy 2019, avait également claqué la porte pour montrer son désaccord. « Pourquoi il nous fait l’historique de CFA, c’est du n’importe quoi », a-t-il lancé à sa sortie, avant d’être vite approché par les responsables de l’organisation pour être calmé.



A entendre parler leur secrétaire général, Déthié Fall qui a avoué vendredi, les Cadres de Rewmi n'ont pas encore d'opinion sur le sujet. "Pas mal de Partis se sont prononcés spontanément sur cette question, mais Rewmi dans sa démarche, veut aller en profondeur avant d'engager le Sénégal et dans les prochains jours, nous allons officiellement donner notre position sur l'Eco. », -t-il déclaré.