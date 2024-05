Passation de service à la Gendarmerie : le ministre des Forces Armées exhorte le remplaçant de Moussa Fall à renforcer les liens avec les populations

Le ministre des Forces Armées, Biram Diop, a participé ce mardi, à la cérémonie de passation de service du nouveau Haut-commandant de la Gendarmerie, Martin Faye. Une nomination qui selon le ministre est « stratégique », car elle vise à renforcer la vision d'une gendarmerie républicaine, humaine et proche des citoyens, tout en contribuant de manière constructive au développement et à la stabilité du Sénégal.



« Cette nomination stratégique par le chef de l'État montre qu'il sait pouvoir compter sur Martin Faye pour donner corps à sa vision : celle d'une gendarmerie républicaine, humaine, proche de nos concitoyens, et qui contribue de manière constructive au développement et à la stabilité du Sénégal », a indiqué Biram Diop.



Dans son discours, le ministre a souligné les défis sécuritaires croissants auxquels le pays est confronté, notamment le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la cybercriminalité, l'insécurité routière, et d'autres formes d'agressions urbaines telles que le vol de bétail et la coupe de bois illicite. À l’en croire, ces menaces pèsent non seulement sur la paix et la sécurité internationale, mais aussi sur la stabilité des institutions et le développement socio-économique du Sénégal.



Pour faire face à ces défis, le ministre a appelé le nouveau Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale, général Martin Faye à entreprendre des réaménagements structurels et à élaborer un plan d'action adapté. « Il est temps de refermer les liens entre la gendarmerie et les populations, et de revisiter le concept d'armée nationale pour identifier de nouvelles opportunités de contribution au développement du Sénégal », a-t-il déclaré.



Le ministre des Forces Armées a souligné l'importance de renforcer les liens entre la gendarmerie et les populations locales, ainsi que de revisiter le concept d'armée nationale pour identifier de nouvelles opportunités de contribution au développement du pays.





Ainsi, il a encouragé une collaboration concertée et coordonnée avec les autres forces de défense et de sécurité. Concernant les efforts financiers significatifs consentis par l'État pour renforcer les capacités de la gendarmerie face aux défis sécuritaires, M. Faye a exhorté « à une utilisation rationnelle des ressources et à une lutte continue contre les pratiques qui ternissent l'image des institutions. »



Pour finir, le ministre a exprimé sa confiance dans la capacité de résilience et d'adaptation de la gendarmerie nationale, offrant son soutien inconditionnel au nouveau Haut-Commandant dans la réalisation des objectifs de sécurité pour tous les citoyens et la stabilité de la patrie sénégalaise.