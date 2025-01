Passation de service : le nouveau porte-parole de la Police nationale décline sa feuille de route

Le Contrôleur Général de Police Abdoul Wahabou Sall, Directeur Général adjoint de la Police nationale a présidé jeudi 9 janvier 2025, la cérémonie de passation de service entre le Commissaire de Police Mouhamad Gueye, chef de service de la division communication sortant et le Commissaire de Police Mamadou Diouf, nouveau chef de service de ladite division, selon un communiqué de la Direction générale de la Police nationale (DGPN).



La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la direction générale annexe (ex cité police), en face de la mosquée Omarienne.



« À cette occasion, le nouveau chef de service a manifesté sa volonté de faire de la division communication de la police nationale, un pôle de référence, vitrine de l'institution, ayant pour objectif principal le renforcement des rapports entre la police et la population », peut-on lire dans le communiqué.