Passeport diplomatique délivré 10 jours avant la présidentielle : les mystères d’« Amir Abo »

L’homme d’affaires Abo Mbacké, connu sous le pseudonyme « Amir Abo », a été placé sous mandat de dépôt pour des accusations d’escroquerie et de blanchiment de capitaux. Selon le journal Libération dans son édition de ce lundi, les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic), en charge de l’affaire, ont fait des découvertes intrigantes concernant le président de Stam Global Business.



Le journal révèle qu’Abo Mbacké est détenteur d’un passeport diplomatique sénégalais portant le numéro 21PD14881, émis le 14 mars dernier, soit seulement dix jours avant la dernière élection présidentielle.



Lors d’une perquisition à son domicile situé à Sicap Foire, les enquêteurs ont également trouvé des autocollants portant la mention « His Excellency Amir Abo / Special Adviser to MBS » (Son Excellence Amir Abo / Conseiller spécial de MBS). Les initiales « MBS » font référence au prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane. Pourtant, Abo Mbacké avait auparavant nié les accusations selon lesquelles il se serait présenté comme conseiller du dirigeant saoudien, des allégations qui prennent une autre dimension avec cette découverte.



Par ailleurs, Amir Abo est visé par trois plaintes distinctes. Une certaine M.D. Tall lui réclame une somme de 100 millions de francs CFA, tandis que l’architecte Pierre Goudiaby Atépa lui reproche un impayé de 400 millions de francs CFA. Enfin, le groupe audiovisuel Gélongal l’accuse d’avoir commandé un film sans finaliser le projet.