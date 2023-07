Pastef : «Nul ne peut empêcher l'investiture du président Ousmane Sonko et sa participation à l'élection présidentielle»

Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) estime que « nul ne peut empêcher l'investiture du Président Ousmane Sonko ainsi que sa participation à l'élection présidentielle du 25 février 2024 », dans un communiqué.



« Ce jeudi 13 juillet 2023, à l'issue d'un processus d'investiture transparent et démocratique, Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974, de nationalité exclusivement sénégalaise, jouissant de l'intégralité de ses droits civils et politiques, est désigné à l'unanimité des suffrages exprimés, candidat de PASTEF-Les Patriotes pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 », lit-on dans le document.



PASTEF-Les Patriotes félicite les membres de la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP) pour leur rigueur dans la supervision du processus, ainsi que les 1.606 délégués des 46 départements du Sénégal et des 08 circonscriptions électorales de la Diaspora qui ont exprimé librement leurs suffrages.



Face à cette vitalité démocratique et cet élan populaire qui portent la candidature De Ousmane Sonko, le régime de Macky Sall sombre dans l'arbitraire juridique et la panique institutionnelle. Ainsi, la presse nationale a largement relayé, ces derniers jours, des propos prêtés à Macky Sall qui assimile l'investiture du Président Ousmane Sonko à une « provocation ».



Dans un communiqué publié jeudi le gouverneur de Dakar, sur la base de procès

« d'intention, d'arguments fallacieux et d'élucubrations fantaisistes », a décidé illégalement d'une interdiction généralisée et permanente de toute manifestation de PASTEF-Les Patriotes dans la région de Dakar.



Cette sortie jugée « grossière » et informelle du gouverneur ne visait qu'à empêcher la tenue dugiga-meeting d'investiture du candidat Ousmane Sonko prévu le 15 juillet 2023 au Stade Amadou Barry de Guédiawaye. « Cette interdiction illégale d'une opération d'investiture d'un candidat régulièrement investi par un parti légalement constitué dans un lieu fermé a été ensuite actée par un arrêté du préfet de Guédiawaye ce 13 juillet 2023 », dit le parti.



PASTEF-Les Patriotes, compte poursuivre avec le candidat Ousmane Sonko, et le soutien populaire indéfectible des Sénégalais, sa marche inéluctable vers la victoire. « Nul ne peut empêcher l'investiture du Président Ousmane Sonko ainsi que sa participation à l'élection présidentielle du 25 février 2024. PASTEF-Les Patriotes donne rendez-vous à l'opinion nationale et internationale ce vendredi 14 juillet pour une importante déclaration du candidat de PASTEF, Ousmane Sonko », disent Les Patriotes.