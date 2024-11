Pastef, nouveau maître du Parlement sénégalais : une victoire sans précédent

Bien que les résultats proclamés cet après-midi par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) soient encore provisoires, il est clair que le parti Pastef marque de manière décisive son empreinte sur le Parlement sénégalais. Cette victoire, qui pourrait être confirmée dans les prochains jours, place la quinzième législature sous l'influence de ce parti, arrivé au pouvoir il y a seulement sept mois.



D'après la CENA, le parti Pastef a remporté près de 2 millions de voix, soit plus de 54% des suffrages exprimés, et a obtenu 130 sièges sur 165 à l'Assemblée nationale. Ce résultat dépasse largement la majorité qualifiée de 99 sièges, donnant ainsi à Pastef un contrôle absolu du Parlement.



Selon Amadou Ba, membre de Pastef et nouvellement élu député, "cette victoire sonne comme une légitimation populaire du Président et du Gouvernement". Il souligne que cette victoire marque une adhésion massive de la population au projet politique du parti.



Enfin, cette victoire impressionnante souligne l'adhésion populaire au programme de Pastef. Avec ce soutien parlementaire indéniable le pouvoir actuel aura les coudées franches pour mener à bien la Vision Sénégal 2050.