Pay Per View raté: Gaston et Orange ont remboursé 16 millions à 8 mille clients

Le système Pay Per View mis à la disposition de millions de clients, pour suivre le combat Modou Lo-Balla Gaye 2 en ligne, n'a pas marché pour des milliers de personnes qui ont acheté un code. Après maintes dénonciations et de multiples cris à l'arnaque sur les Réseaux sociaux, l'opérateur Orange et le promoteur Gaston Mbengue sont finalement passés à la caisse pour rembourser les clients insatisfaits.

"On a remboursé 16 millions de francs Cfa aux personnes qui ont été débitées et qui n’ont pas reçu de code. Orange leur a envoyé un Sms et a crédité leur compte des 2000 francs Cfa (débités)", a expliqué un ingénieur en informatique qui a travaillé sur le système Pay Per View