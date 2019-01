Pds : Le soutien annoncé de Me Wade à Idrissa Seck ne fait pas l’unanimité

Alors qu’une réunion est annoncée à Paris entre Me Abdoulaye Wade, Pape Diop, Mamadu Decroix, Oumar Sarr, entre autres en vue de soutenir une large coalition autour d’Idrissa Seck, cette information, si elle s’avère exacte, pourrait semer la discorde au sein de son parti. Car, Aminata Nguirane, une des conditionnelles de Karim Wade avait déjà annoncé la couleur en annonçant qu’elle ne votera jamais pour l’ancien Premier ministre.



En effet, avait-elle expliqué, le président du Rewmi a plusieurs fois insulté le Pape du Sopi, ce qu’elle ne lui pardonnera jamais. Pour bien se faire comprendre, elle a poussé le bouchon jusqu’à affirmer qu’elle préfèrait porter son choix sur Macky Sall plutôt que sur Idrissa Seck.



Et Aminata Nguirane est loin d’être la seule à adopter cette posture. Car, certains qui ne s’accordent pas sur le choix d'Idrissa Seck soutiennent qu’il y a d’autres libéraux de souche pouvant faire l’objet de Plan B. Et c’est le cas pour Me Madické Niang qui a réussi à passer l’obstacle du parrainage.



Pourtant, Idy est bien parti pour charmer «son père» puisque ce dernier travaille d’arrache-pied afin de réunir le maximum de candidats recalé autour de sa candidature.