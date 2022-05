Pds: les raisons de la démission de Cheikh Mbacké Doli

Vague de départs au Parti démocratique sénégalais (Pds) après l’entente Wallu-Yewwi Askan Wi. Après le porte-parole Mayora Faye, c’est le président du groupe parlementaire Démocratie et Liberté qui quitte le navire. Cheikh Mbacké Doli a annoncé sa démission du Pds après avoir été zappé de la liste départementale de Wallu Sénégal à Mbacké au profit Abdou Mbacké Doli, désigné tête de liste, pour être investi sur la proportionnelle.



« Le PDS m’a trahi. Avec tous les sacrifices que j’ai consentis pour défendre ce parti, les responsables viennent de me planter un couteau dans le dos. Que le parti ne compte pas sur moi pour quoi que ce soit », a tonné le désormais membre de la formation politique de Me Abdoulaye Wade, dans les colonnes du journal Les Echos.



En effet, après avoir remporté l’élection locale 2022 à Mbacké pour le Pds, Cheikh Mbacké Doli s’est vu remplacé par son rival Abdou Mbacké Doli pour les législatives prochaines et Sokhna Astou Mbacké pour les deux sièges réservés au département à l’Assemblée nationale. Une chose qu’il ne peut pas supporter.



« Comment peut-on m’imposer Abdou Mbacké Doli comme tête de liste à Mbacké alors qu’il n’est même pas membre du PDS ? Il était le dernier lors des législatives de 2017 », a pesté Cheikh Mbacké Doli. Qui d’ajouter : « Quelle logique voudrait qu’il soit choisi à mon détriment ? »



Très remonté contre Me Abdoulaye Wade et son fils, Cheikh Mbacké Doli est catégorique : « Entre le PDS et moi, c’est fini. Ils n’ont eu aucune gêne pour me trahir de la sorte, alors je vais prendre mon destin en main et me tourner vers d’autres horizons ».



A noter que Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi ont décidé d‘aller ensemble pour les législatives 2022. Selon les termes de l'accord, les deux entités vont ensemble aux législatives au niveau des départements tout en faisant cavalier seul pour la proportionnelle.