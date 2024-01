Pêche artisanale : les acteurs appelés à la préservation de la ressource halieutique

La pêche juvénile pose de sérieux problèmes au secteur artisanal de la pêche. Les pêcheurs artisanaux étaient jusque -là accusés d’être à la base du pillage des ressources halieutiques. Pour les préserver, les pêcheurs traditionnels sont appelés à adopter des pratiques durables. Sur ce, le directeur général de la Société des infrastructures de réparation navale (SIRN), Saliou Samb a invité les acteurs de la pêche à adopter « un comportement responsable » pour la préservation de la ressource halieutique qui se fait rare au Sénégal. Ainsi, Monsieur Samb milite pour l’abandon de la pêche des juvéniles. C’est-à-dire les jeunes poissons pas encore aptes à se reproduire. « Il faut qu’on arrête la pêche des juvéniles », a insisté le directeur de la SIRN.



Cependant, Monsieur Samb a parlé de l’impératif soutien aux pêcheurs par l’Etat. « Il faut que l’État accompagne davantage les acteurs en les dotant d’infrastructures leur permettant d’aller en profondeur à la rencontre de la ressource, parce qu’elle est de plus en plus rare », a-t-il souligné.



Dans une large mesure, le directeur de la SIRN et les acteurs de la pêche sont d’avis qu’il faut préserver les ressources halieutiques. Ce qui commence par l’abandon de la pêche des juvéniles.