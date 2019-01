Pêcheurs sénégalais retrouvés morts: leurs familles réclament le rapatriement de leurs corps

Suite à la disparition d'un groupe de 7 pêcheurs sénégalais, le 07 décembre 2018, établis en Mauritanie, 4 corps sans vie ont été retrouvés aux îles de Santiago. L’embarcation a échoué sur les côtes du Cabo Verde plus précisément vers la ville côtière de Tarrafal.



Face à ce drame, les familles des victimes établies à Guet Ndar est un quartier de pêcheurs de Saint-Louis, réclament des autorités sénégalaises le rapatriement de leur corps, au moment où les autorités soutiennent qu'à l’état actuel des choses, "rien ne peut présager le rapatriement des corps"



Le ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime, Oumar Gueye, après avoir informé les plus hautes autorités et en collaboration avec l’ambassadeur du Sénégal au Cabo Verde, Seynabou Dail, les autorités cabo verdiennes, le ministère des Affaires Etrangères et des sénégalais de l’Extérieur, le gouverneur et le maire de la région de Saint-Louis, a pris en charge ce douloureux dossier traité en étroite collaboration avec les familles des disparus pour une identification des corps.



La police maritime et les autorités judiciaires compétentes du Cabo Verde ont décidé de procéder à une autopsie pour déterminer les circonstances exactes de ces décès. Le gouvernement du Sénégal qui suit de très près ce dossier au Cabo Verde, informera à temps utile des développements.