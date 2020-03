Pédophilie à l'Académie de football Dakar Sacré-Cœur: vers un réquisitoire supplétif du Procureur

Retour sur le scandale sexuel à l'Académie de football Dakar Sacré-Cœur dont le mis en cause est le responsable de la cellule performance Olivier Brice Sylvain, accusé d'abus sexuels sur sept (7) joueurs mineurs de 13 à 15 ans. Après avoir bénéficié d'un retour de parquet, M. Sylvain, a été Placé sous mandat de dépôt, Jeudi 13 Février 2020 par le Doyen des Juges d'instruction Samba Sall, « Libération » rapporte dans sa livraison de ce lundi, que le dossier serait vers un réquisitoire supplétif du Procureur.



Selon les sources autorisées, le parquet qui a reçu communication des trois nouvelles dépositions, va adresser un supplétif au doyen des juges en charge de l’Instruction de cette rocambolesque affaire. En effet trois de ces victimes avec qui, Sylvain entretenait des relations sexuelles ont livré des témoignages explosifs aux enquêteurs qui ont neutralisé le mis en cause. O. B. Sylvain aurait satisfait ses fantasmes les plus tordus sur les jeunes victimes, pendant au moins un an, avant d'être démasqué.