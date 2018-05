Pédophilie : tous les évêques chiliens remettent leur démission au pape

«Nous sommes tous impliqués, moi le premier»



Ce qui est nouveau, dans les événements de cette semaine, c’est que l’Eglise catholique semble faire un pas vers la reconnaissance d’une responsabilité en tant qu’institution, et donc système de pouvoir, et qu’elle ne se raccroche plus à la seule mise en cause de responsabilités individuelles attribuées à des prêtres déviants ou à des évêques négligents. Cela ressort clairement de la note remise par François aux évêques chiliens, mardi.



Il apparaît en tout cas aujourd’hui clairement que le problème dépasse de loin le seul cas, pourtant déjà gravissime, de Fernando Karadima, ce charismatique prêtre de Santiago qui a formé de nombreux prêtres et plusieurs évêques et a été condamné par l’Eglise elle-même pour des agressions sexuelles commises pendant des années, par lui et autour de lui.



Ces dernières années, plusieurs cas d’abus dans des écoles catholiques sont apparus au grand jour. Dans son texte, le pape décrit une véritable faillite collective de cette Eglise. « Nous sommes tous impliqués, moi le premier », affirme François.



Pendant plusieurs années, le pape a en effet refusé d’entendre certaines anciennes victimes de Fernando Karadima, qui accusaient notamment l’évêque Juan Barros, l’un de ses proches, d’avoir couvert les agissements de l’ecclésiastique. François avait même accusé de « calomnie » ceux qui lui demandaient de revenir sur la nomination de Mgr Barros dans le diocèse d’Osorno. Il a ensuite affirmé n’avoir pas été informé exactement par les victimes, alors même qu’une lettre de l’une d’entre elles lui a été remise dès 2015. Le chef de l’Eglise catholique faisait d’abord confiance à ce que lui disaient les plus hauts responsables de l’Eglise chilienne.



Dans le texte transmis à l’épiscopat chilien, le pontife rappelle que par le passé, l’Eglise chilienne a eu le « courage » de s’engager et de prendre des risques pour défendre ses ouailles. Il oppose cette attitude à celle de l’Eglise d’aujourd’hui, qui a entre-temps été « transformée en son centre » : « La douloureuse et honteuse constatation des abus sexuels sur mineurs, des abus de pouvoir et de conscience de la part de ministres de l’Eglise, ainsi que la manière dont ces situations ont été abordées, met en évidence ce changement de centre ecclésial. »



«Quelque chose, dans le corps ecclésial, est malade»



Il décrit une Eglise passée du service des autres à une institution gangrenée par des individus et des groupes qui ont prétendu « s’ériger comme unique interprète de la volonté de Dieu». Cette «psychologie d’élite », affirme le pape François, a fini par constituer des « cercles fermés qui débouchent sur des spiritualités narcissiques et autoritaires » pour lesquelles « l’important, c’est de se sentir spécial, différent des autres ». « Quelque chose, dans le corps ecclésial, est malade », résume François, qui parle aussi de «perversion» ecclésiale.



«Promouvoir une culture anti-abus»



Pour sortir de cette dérive collective, il préconise d’ouvrir l’institution et de travailler avec « différentes instances de la société civile pour promouvoir une culture anti-abus ». Il insiste sur le fait qu’à ses yeux, de simples changements de personnes (c’est-à-dire d’évêques) ne suffiront pas à résoudre des problèmes aussi profondément ancrés et structurels. « Cela, il faut le faire, écrit le pape, mais ce n’est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il serait irresponsable de notre part de ne pas creuser pour trouver les racines et les structures qui ont permis que ces événements se produisent et se perpétuent.»



Se contenter de changer des hommes, explique-t-il, donnerait l’illusion d’avoir réglé les problèmes alors que ceux-ci perdureraient. Pour que « plus jamais, ils ne viennent à se répéter », conclut François, il faut considérer le problème comme « celui de tous et pas seulement comme celui de certains».



En attendant, les démissions des évêques chiliens pourraient rapidement le placer face à de nouvelles difficultés. Si, comme c’est probable, François accepte au moins une partie d’entre elles, il désignera inévitablement ces prélats comme des responsables d’une situation qu’il a décrite de manière si crue. Au Chili, et ailleurs, se posera inévitablement la question de la manière dont ils doivent répondre de leurs actes.



Au début du pontificat, la commission pour la protection des mineurs créée par François avait recommandé la création d’un tribunal spécial chargé de juger les évêques coupables de négligence, notamment en matière de pédophilie. Sous le poids des oppositions, ce tribunal n’a jamais vu le jour. Mais des manquements suffisamment graves pour justifier la révocation d’un évêque peuvent-ils échapper à tout jugement ?