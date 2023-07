Pedri sort du silence pour un transfert au PSG, deux stars de l’OM quittent le club

Pedri réagit à l’intérêt du PSG, l’OM déplore deux départs importants et Luka Modric est appelé à témoigner devant la justice, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Enrique fait hésiter Pedri



Le quotidien Sport est revenu ce matin sur les rumeurs envoyant Pedri au PSG. Dans une interview accordée à Teledeporte, le joueur s’est exprimé sur son avenir à Barcelone. Il est resté évasif, voici ses mots : «Ce n’est pas ce que j’ai en tête. La vérité. Je ne sais pas si Luis Enrique va signer ou non. En tout cas, je suis sûr qu’il serait un bon entraîneur pour le PSG». Avec Luis Enrique aux commandes, le club parisien aura peut-être plus de chances d’attirer le prodige du FC Barcelone.



Coup dur pour l’OM

L’OM déplore deux départs ce matin.





Comme pour de nombreux joueurs dans le monde, Sead Kolasinac et Alexis Sanchez ont vu leur contrat prendre fin cette nuit. Le défenseur bosnien, lui, a déjà exprimé sa volonté de rester. Les échanges au sujet d’une prolongation de deux ans avancent dans le bon sens d’après le journal La Provence. Mais attention, d’après plusieurs médias italiens, Kolasinac aurait un accord verbal avec l’Atalanta. Le quotidien régional marseillais est aussi optimiste en ce qui concerne le buteur chilien. Le club et le clan du joueur n’ont toujours pas trouvé un terrain d’entente en ce qui concerne la prolongation d’un an évoquée l’été dernier, mais les négociations vont continuer. L’OM surveille tout de même de nouveaux profils voulus par le nouveau coach, Marcelino. Nuno Tavares et Issa Kaboré sont également partis, les prêts ont pris fin. Ils sont tous les deux retournés dans leur club.



Luka Modric face à la Justice



Luka Modric est accusé de faux témoignage par le parquet de la ville croate d’Osijek. Selon l’agence de presse Hina et l’AFP, Modric aurait menti pendant un témoignage portant sur les dates de signature des annexes aux contrats professionnels régissant le partage de l’indemnité de transfert entre lui et son club du Dinamo pour son départ à Tottenham. Il avait déjà été inculpé en 2018 avec Dejan Lovren. Modric peut craindre une grosse amende.