Pèlerinage à la Mecque 2022 : Ryad diminue le quota du Sénégal, une réduction de 30 à 50%

Le pèlerinage à la Mecque va enfin se tenir cette année (2022), après deux ans de pause due à la pandémie du coronavirus. Mais cette année, Ryad a décidé de diminuer le nombre de pèlerins à cause des risques liés au Covid-19, selon le ministère saoudien du Hajj. Ainsi, les quotas de tous les pays ont été ramenés entre 30 et 50%. Si une telle décision est appliquée, le Sénégal devrait envoyer entre 3 840 et 6 400 pèlerins.



Le Quotidien qui donne l’information, renseigne que les autorités sénégalaises semblent être dans l’incertitude alors que l’évènement approche à grands pas.



Pour rappel, en 2019, avant la suspension du Hajj, la taille de la délégation sénégalaise aux Lieux saints était de 12 800 personnes.