Pèlerinage catholique 2024 : le MITTA et le CINPEC déjà dans les préparatifs

Après avoir organisé le hajj , le ministère des infrastructures des transports terrestres et aériens (MITTA) est déjà à pied d'oeuvre pour le pèlerinage catholique. Sur ce, une rencontre a eu lieu le 30 juin entre le MITTA et le Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (CINPEC). Et d'après les deux parties toutes les dispositions sont prises pour permettre aux pèlerins catholiques d'effectuer leur voyage dans de bonnes conditions.



Pour cette année, le CINPEC prévoit de convoyer 350 pèlerins. L'organisation l'avait annoncé le 8 avril dernier lors d'une rencontre avec les autorités. Ainsi, avait indiqué le CINPEC, "le pèlerinage 2024 aux lieux saints de la chrétienté aura lieu du 24 août au 15 septembre, suivant l’itinéraire Dakar – Rome – Jérusalem – Lourdes – Saint Jacques de Compostelle – Fatima – Dakar".