Pèlerinage catholique à Rome : de nouvelles mesures prises par le Comité inter-diocésain

Le Comité inter-diocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec) a établi de nouvelles mesures pour le pèlerinage à Rome. Pour cette année 2019, le comité prévoit 350 pèlerins au lieu de 500 enregistrés lors des éditions précédentes.



Le pèlerinage chrétien en terre sainte, édition 2019, a officiellement démarré en termes d’organisation. Face à la presse hier, mercredi 27 mars, le Cinpec a livré, à moins de 4 mois du pèlerinage à Rome, les principales et nouvelles informations par rapport à son déroulement.



Pour cette édition, il faudra débourser 2 700 000 F Cfa par pèlerin, tous frais compris. Seuls les baptisés âgés de moins de 70 ans peuvent participer au pèlerinage et ces derniers doivent être physiquement aptes, a rappelé le Comité.



Sur les nouvelles mesures en vue d’assurer une bonne coordination des activités, il prévoit 350 pèlerins au lieu de 500 enregistrés lors des éditions précédentes.



«Lorsqu’il y a un certain nombre de pèlerins, nous sommes obligés de les loger dans différents hôtels. Réunir tout le monde et faire les choses ensemble s’avère compliqués. Il arrive que certains disparaissent sans la nature ou en profite pour rester dans ces pays », a informé Monseigneur Paul Abel Mamba.



Par ailleurs, Mgr Mamba a demandé à l’Etat du Sénégal, un local à même de recevoir l’ensemble des pèlerins pour des séances d’échanges , en plus d’une facilitation dans l’obtention des visas et un soutien matériel.