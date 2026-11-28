Au Sénégal, la Brigade maritime des Douanes de Joal a réalisé une importante saisie de faux médicaments lors d’une opération de surveillance maritime menée au large de Djifer. Les agents des Douanes ont intercepté une embarcation artisanale remplie de médicaments dont les occupants projetaient de rallier un point de débarquement sauvage situé entre Palmarin et Joal.



Selon un communiqué de la Douane, la saisie a permis de constater qu’il s’agit principalement d’antalgiques, d’antibiotiques, d’antihistaminiques, de vitamines, d’aphrodisiaques et de produits vétérinaires d’un poids total de 1 700 kilogrammes, soit près de deux (02) tonnes. La contrevaleur totale des médicaments est évaluée à 146 millions de francs CFA.



Les cinq occupants de l’embarcation ont été interpellés et mis à la disposition du Parquet de Mbour, pendant que l’enquête suit son cours.



«Le trafic illicite de médicaments par vecteur maritime constitue une stratégie prisée des organisations criminelles. Les unités douanières, notamment les unités maritimes et fluviales, sont sur le pied de guerre pour déjouer ces tentatives malveillantes. En 2025, la seule Subdivision des Douanes du Littoral Sud avait mis hors circuit 3 tonnes de faux médicaments d'une contrevaleur totale de 270 millions de francs CFA», ont rappelé les autorités douanières.