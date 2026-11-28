La Division Spéciale de Lutte contre la Cybercriminalité (DSC) a procédé, le 27 novembre 2026, au déferrement devant le Parquet d’un individu pour «collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel, usurpation de fonction, injures et menaces», selon un communiqué de la police.



Cette interpellation fait suite à une plainte déposée par la victime. Selon ses déclarations, elle avait fait la connaissance du mis en cause lors d’une soirée dans un restaurant situé à Rufisque, où ce «dernier s’était présenté comme étant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque».



De cette rencontre est née une relation amicale qui a rapidement évolué en relation amoureuse, au cours de laquelle la plaignante lui a envoyé des photos et vidéos intimes. Par ailleurs, lors de plusieurs appels vidéo effectués via l'application WhatsApp, le mis en cause enregistrait les séquences intimes de la victime à son insu.



Nourrissant par la suite des soupçons quant à la véritable identité de son compagnon, la victime lui a proposé de lui rendre visite sur son lieu de travail afin d'en avoir le cœur net. «Face au refus catégorique du suspect, une altercation a éclaté, suivie d'une série d'injures et de chantage : l'individu lui a renvoyé ses propres enregistrements intimes en la menaçant de les diffuser massivement sur les réseaux sociaux», précise la police.



Convoqué et entendu sur procès-verbal par les enquêteurs de la DSC, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés, tentant de justifier son acte par un mouvement de colère après que la plaignante l'eut traité de « Niak Fayda ».



Interrogé également sur l'usurpation de la qualité de magistrat (ayant nécessité la confection d'une fausse carte professionnelle découverte dans son téléphone portable lors de l'exploitation technique), il a avoué avoir monté ce stratagème dans l'unique but de séduire et de duper les femmes rencontrées dans les restaurants.



Au terme de sa garde à vue, le mis en cause a été déféré devant le Parquet.