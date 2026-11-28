De multiples appels à manifester ont de nouveau été lancés pour ce samedi 28 novembre partout en France, notamment contre les violences faites aux femmes, dans le contexte tendu d'une mobilisation sociale qui se poursuit en pleine campagne pour l'élection présidentielle de 2027.



Prévues dans plus d'une trentaine de villes, dont Paris, Lille, Lyon et Marseille, ces manifestations sont organisées dans le sillage de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre.



« Nous appelons à organiser un raz-de-marée féministe dans toutes nos villes, pour dire que les violences sexistes et sexuelles doivent bien sûr cesser », a souligné devant la presse Sophie Binet, secrétaire générale du syndicat CGT, insistant également sur la nécessité de « mettre fin aux violences économiques ».



Ces rassemblements féministes s'inscrivent cette année dans le contexte brûlant des manifestations à répétition dans le pays depuis la fin septembre, d'une part pour réclamer des moyens pour les lycées et les universités et de l'autre pour défendre le pouvoir d'achat et les services publics. Des cortèges vont ainsi défiler pour le septième samedi consécutif.



Ce mouvement protéiforme, qui a donné lieu à de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre, semble marquer le pas, le nombre de manifestants recensés par les organisateurs comme par la police étant en diminution depuis quelques semaines. Plusieurs centaines de milliers de personnes avaient été comptabilisées le 17 octobre, lors du premier samedi de mobilisation, contre plusieurs dizaines de milliers la semaine dernière.



Deux cortèges à Paris

À Paris, où deux cortèges distincts sont attendus à partir de 14h (13h GMT), la préfecture de police s'attend néanmoins à quelque 40 000 manifestants, « soit une mobilisation plus importante que samedi dernier, compte tenu du nombre accru d'actions revendicatives prévues ».



L'un des cortèges, à l'initiative du collectif féministe #NousToutes, défilera pour dénoncer « les violences de genre, sociales et d'État ». L'autre, organisé par des associations et syndicats réunis au sein du collectif Grève féministe, manifestera pour réclamer « l'élimination des violences faites à l'encontre des femmes ».



Moteur du mouvement de contestation sociale depuis fin septembre, la jeunesse, qui réclame plus de moyens dans l'éducation, sera aussi présente ce samedi.



Mobilisée contre la vie chère et pour une démocratie plus directe, la coordination des gilets jaunes, résurgence d'un mouvement de contestation sociale né en France en 2018, a aussi appelé à manifester contre les violences sexistes et sexuelles et pour l'égalité femmes-hommes.



Au cœur des revendications féministes : l'adoption de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en octobre et doit encore être examinée en janvier par la chambre haute du Sénat.





Né d'une mobilisation féministe et inscrite à l'agenda parlementaire après l'onde de choc provoquée par la mort d'une collégienne de 11 ans, Lyhanna, au printemps, ce texte entend agir sur toute la chaîne de violences faites aux femmes et aux enfants, de la prévention à la réparation.



L'an dernier, les cortèges organisés à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes avaient rassemblé 17 000 personnes à Paris et autant en région, selon la police.



Plus d'une centaine de féminicides l'an dernier, 272 000 femmes victimes de viol en 2024 et 1,3 million victimes de harcèlement sexuel : un rapport officiel publié cette semaine témoignait encore de l'ampleur de ces violences en France.