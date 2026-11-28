La Confédération africaine de football (CAF) innove en introduisant la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dès la phase de groupes de ses compétitions interclubs pour la saison 2026-2027. Selon une note de l’Instance sportive, cette décision marque une première dans l'histoire du football africain, puisque la VAR était jusqu'à présent uniquement utilisée lors des phases à élimination directe.



Désormais, tous les matchs de la phase de groupes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération bénéficieront de cette technologie, qui vise à renforcer l'assistance apportée aux arbitres et à améliorer la qualité de l'arbitrage sur le continent. La CAF ambitionne ainsi de hisser les standards de l'arbitrage africain parmi les meilleurs au monde.



L'introduction de la VAR a été rendue possible grâce au programme de l'Académie VAR de la CAF, qui a déployé les équipements technologiques nécessaires et formé des arbitres vidéo qualifiés dans les six unions zonales de la CAF. L’Institution entend poursuivre le déploiement progressif de la VAR dans toutes ses principales compétitions.