Penda Mbow: « le fait de voiler la femme est le symbole de la soumission »

L’historienne et Conseillère du président de la République, Penda Mbow, n’est pas prête à changer d’avis sur sa position concernant le port du voile. Après avoir soutenu publiquement l’école Jeanne d’Arc de Dakar qui avait interdit le port du Hijab à ses élèves, elle revient en charge dans un entretien avec l'agence de presse russe, Sputnick.



« Qu’on le veuille ou non, le fait de voiler la femme est le symbole de la soumission et ce n’est pas ce que l’islam, si on le lit bien- nous demande », a-t-elle déclaré. Non sans se questionner : « Pourquoi de surcroît l’imposer à des fillettes ? ».



Poursuivant ses idées, elle est d’avis qu’ « il faut leur laisser le choix, plus tard, de décider. Dans nos écoles, en tout cas, il faut veiller à ce qu’il n’y ait de distinction ni entre les riches et les pauvres, ni entre les religions. Car l’école est l’institution par excellence pour former les citoyens et gommer les inégalités ».



Et, a-t-elle martelé : « porter le voile est un signe distinctif qui n’est conforme ni à l’islam, ni à notre culture sénégalaise ».