Pénurie d’eau à Dakar: les vents et les installations électriques endommagées en sont la cause, selon la Sones

Les problèmes de fourniture d’eau notés dans Dakar et sa banlieue ne sont pas causés par une panne ou pénurie dans le périmètre affermé de la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) confié à la Sénégalaise des eaux (Sde) pour exploitation.



Selon la Sones, "les forts vents" qui ont soufflé sur le pays cette semaine, ont endommagé des installations électriques.



La Sones assure toutefois que des équipes de la Senelec sont sur les sites concernés et ont travaillé d'arrache-pied" pour rétablir le système d'alimentation électrique. Une opération que les équipes de la Sde suivent de très près depuis le début.



Pour ravitailler les populations touchées par le désagrément, la SDE a mis en place un dispositif de camions citernes pour distribuer de l'eau dans les quartiers les plus touchés et atténuer les souffrances des populations.



La Sones informe d’ailleurs que la situation va s’améliorer progressivement puisque les forages du Littoral Nord-Pout, ceux de Tassette ainsi que de Bayakh-Thieudème sont de nouveau fonctionnels.