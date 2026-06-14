Pénurie d’eau à Touba : le calvaire persistant des habitants de Keur Niang

​Depuis la Tabaski, les quartiers de Keur Niang à Touba font face à une sévère crise d'eau. À l’approche du Grand Magal, les résidents se mobilisent pour s'approvisionner par leurs propres moyens et interpellent les autorités pour une accélération des chantiers hydrauliques.



​La crise de l'eau s'installe durablement dans la ville sainte. Une situation qualifiée de « très difficile » par Cheikh Seck, porte-parole des populations locales, qui rappelle que cette pénurie est devenue récurrente à la veille de chaque Magal.



​Faute de pression dans le réseau, les habitants se tournent vers d'autres systèmes pour s'approvisionner. «Nous nous mobilisons avec nos bidons pour aller puiser dans les mini-forages, les puits, ou dans les quartiers voisins non affectés », explique Cheikh Seck, tout en déplorant une qualité de l'eau qui « laisse à désirer ».



​Face au manque de communication officielle, les riverains doivent se contenter de rumeurs attribuant la panne aux travaux d'assainissement des eaux pluviales. Les populations lancent un appel pressant à l'État pour accélérer la modernisation du réseau de distribution à Touba. Les usagers se disent même prêts à payer pour le service afin d'éviter la corvée des bidons : « Payer de l'eau, c'est plus facile pour nous que de prendre nos bouteilles. Il faut accélérer le processus, c'est notre plaidoyer », conclut le porte-parole, sur les ondes de iRadio.